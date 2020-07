A Infront Moto Racing, promotora do Mundial de Motocross, deu perspetivas que esta semana será anunciado o novo calendário de 2020.

Os rumores apontam para três pistas que podem receber mais do que um Grande Prémio, um pouco à semelhança do que aconteceu no AMA Supercross, competição que teve as suas últimas 7 rondas à porta fechada no mesmo estádio em Salt Lake City.

Ao concentrar mais provas nos mesmos circuitos, o objetivo é poupar custos e ter melhores condições para garantir que todas as medidas de segurança são cumpridas.

Para já, parecem existir fortes possibilidades que Kegums (Letónia), KymiRing (Finlândia) e Lommel (Bélgica) sejam as pistas escolhidas para receber uma ou mais jornadas do campeonato do mundo.

Em declarações ao site hvbl.be, o presidente da federação belga BMB, Jos Driessen, admitiu que está a ser planeada a realização de três Grandes Prémios em Lommel nos dias 18, 21 e 25 de Outubro.

Estando a prova de Águeda agendada para o dia 18 de Outubro, poderá haver necessidade de alterar a data da ronda portuguesa. Aguardemos…

—

(Foto: MXGP)