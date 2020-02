MXGP: Tudo em aberto no arranque da temporada em Matterley Basin Faltam poucos dias para os portões baixarem e abrirem caminho para as máquinas e pilotos que vão disputar a temporada de 2020 do Campeonato do Mundo de Motocross na classe MXGP. Antonio Cairoli, Tim Gajser e Gautier Paulin, o top 3 do ano passado em Matterley Basin, serão, certamente, fortes candidatos à vitória. desporto MotoSport desporto/mxgp-tudo-em-aberto-no-arranque-da-temporada-_5e57eb36f0a7d51282a84d68





Faltam poucos dias para os portões baixarem e abrirem caminho para as máquinas e pilotos que vão disputar a temporada de 2020 do Campeonato do Mundo de Motocross na classe MXGP. Antonio Cairoli, Tim Gajser e Gautier Paulin, o top 3 do ano passado em Matterley Basin, serão, certamente, fortes candidatos à vitória.

O Grande Prémio da Grã-Bretanha arranca já neste fim-de-semana, no famoso

circuito de Matterley Basin. A pista situada no sul de Inglaterra tornou-se

numa das mais importantes do calendário e grande favorita entre os pilotos e

fãs.

Em 2019, o MXGP da Grã-Bretanha foi palco de lutas intensas entre Antonio

Cairoli, da Red Bull KTM Factory, Gautier Paulin, da Monster Energy Yamaha

Factory, e Tim Gajser, da Team HRC. Relembramos que uma queda de Gajser na primeira

manga deu ao nove vezes Campeão do Mundo a vantagem em termos de pontos,

permitindo-lhe conquistar a geral naquele fim-de-semana e a sua quinta vitória

no GP de Matterley Basin desde 2011. Gajser terminou em segundo apenas mais

dois pontos atrás, com Paulin a fechar em terceiro.

Até ao momento, foram cinco os diferentes vencedores no circuito britânico: Stefan Everts (2006), Antonio Cairoli (2011, 2012, 2014, 2015 e 2019), Clement Desalle (2013), Tim Gajser (2016) e Jeffrey Herlings (2018).

Gajser parte para a temporada de 2020 com o título de Campeão do Mundo e é

certo que vai querer dar o máximo desde o início da prova. O esloveno é um dos

favoritos para lutar pela vitória em Matterley Basin mas não podemos esquecer

Antonio Cairoli, que vai alinhar com a possibilidade de um 10º título mundial

em mente. O italiano já dispensa apresentações e a corrida em terreno britânico

irá marcar o seu regresso, após uma época de azar em 2019.

O companheiro de equipa de Cairoli, Jeffrey Herlings, também estará de volta ao Campeonato do Mundo de Motocross e vai querer disputar a vitória no arranque da época. A acrescentar a este lote de candidatos à vitória, é importante não esquecer que o Campeão do Mundo de MX2, Jorge Prado também vai marcar presença na RedBull KTM Factory Racing, ao lado de Herlings e Cairoli é um dos grandes nomes que vamos ver na linha de partida do MXGP.

Jorge Prado não será o único a estrear-se, este ano, na classe de MXGP, sendo que a ele se juntam nomes como Calvin Vlaanderen e Thomas Covington, da Gebben Van Venrooy Racing, e Henry Jacobi da SM Action MC Migliori.

Pauls Jonass (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) já ganhou em Matterley Basin e quererá repetir o feito. O mesmo acontece com Clement Desalle, que falhou metade da época passada após uma queda na Rússia, mas tem trabalhado arduamente na sua recuperação e poderá ser mais um piloto a ter em atenção, visto que também já venceu em Matterley Basin. O seu companheiro de equipa, Romain Febvre, da Monster Energy Kawasaki, também estará à procura de um bom início de temporada, já que ambos regressam das lesões.

Os pilotos da Monster Energy Yamaha Factory, Jeremy Seewer Gautier Paulin e Arnaud Tonus, estão entre os melhores da classe e podem, certamente brilhar na Grã-Bretanha. Já os britânicos Shaun Simpson e Adam Sterry estarão mais do que prontos para competir em casa, com o apoio dos fãs britânicos.

A prova em Matterley Basin ficará ainda marcada por mais algumas estreias, como é o caso da equipa GasGas, com Glenn Coldenhoff e Ivo Monticelli. Coldenhoff já venceu na Grã-Bretanha em 2013, na classe MX2 e representa uma verdadeira ameaça à luta pelo pódio.

Foto: MXGP