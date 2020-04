O tricampeão mundial de motocross Tim Gajser fez, recentemente, uma sessão de treino online com o fisioterapeuta da Team HRC, Filippo Camaschella. O plano de treinos feito à medida do piloto ajuda a que se mantenha em forma e saudável neste período de quarentena.

“Tenho um ginásio em casa por isso treino normalmente, excepto a parte do treino que deveria ser feita com moto. É muito difícil porque temos de ficar em casa. Já não ando de moto há mais de duas semanas, por isso vamos ver. Espero que passemos por este período difícil em breve e recomecemos com as corridas”, disse o piloto.

Apesar de a sua rotina se ter alterado, principalmente, porque não há corridas a acontecer, Gajser continua a treinar para que, quando tudo recomeçar poder estar o mais bem preparado possível.

“Treino diariamente duas vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde. Mantenho o meu plano e embora tenha tido de me adaptar um pouco, estou a tentar treinar da mesma forma que antes. Quero manter-me em boa forma porque não sabemos quando vamos começar com as corridas, mas espero que comecemos em breve. Tento manter-me ocupado e treinar muito e manter ao máximo a boa forma, que é muito importante. Por agora, é tudo o que posso fazer”, explicou o piloto da Honda.

Para se ser capaz de aguentar duas corridas de cerca de 35 minutos cada, num só dia, é preciso ter uma grande aptidão física. Tim Gajser revela como é possível manter esse ritmo.

“Se não estivermos em boa forma, não conseguimos segurar a moto, porque é grande e poderosa. Por isso, temos de ser capazes de lidar com isso e ser de andar em duas mangas de 35 minutos. É muito importante ter uma grande preparação antes da temporada e mesmo durante a temporada para continuar a trabalhar arduamente a condição física. Para tentar manter a boa forma, corro muito, ando de bicicleta, e faço ginásio. Depois, em condições normais, eu treinava duas vezes por semana na moto, terça e quinta-feira, e depois na sexta-feira viajamos para as corridas. Basicamente, são quatro dias na moto e depois nos outros dias vou correr, andar de bicicleta ou fazer ginásio. Uma sessão de manhã, uma sessão à tarde. É assim que eu mantenho o meu corpo em forma”, avançou o tricampeão mundial.

Sabemos que treinar essencial para manter a forma, mas Tim Gajser explica que a recuperação também desempenha um papel importante na vida de um atleta.

“A recuperação é muito importante, especialmente para nós. Temos umas 20 corridas numa época e quase todos os fins-de-semana estamos a correr. Por isso, depois da corrida de domingo, ter uma boa recuperação na segunda-feira é essencial. É preciso estar em forma para o próximo fim-de-semana, por isso é preciso recarregar as baterias da corrida porque se está cansado e vazio depois do Grande Prémio. Também é importante ouvir o nosso corpo. Por vezes, ele está cansado e é melhor tirar uma folga do que ir treinar, porque quando está cansado, não faz um treino correto e isso não é bom. Treinar demasiado ou treinar demasiado o seu corpo, não é bom, por isso precisa de manter o equilíbrio entre treino e descanso e essa é a melhor maneira”, revelou o esloveno.

Com todas as restrições colocadas pelos vários países, devido ao surto de coronavírus, Gajser viu-se obrigado a ficar em casa e a deixar os treinos de moto.

“Neste momento, todos sabem que estamos em tempos difíceis com o vírus, por isso não é fácil andar de moto. Tentei, no início, andar uma vez por semana, mas com todas as regras que os países fizeram, não nos permitem ir muito para fora, por isso é difícil. Agora, tento treinar no ginásio e não na moto. Não é fácil, especialmente para os pilotos de motocross e todos os desportistas, porque estamos habituados a treinar muito e a estar todos os dias na mota. É complicado, mas vamos ultrapassar tudo isto e desfrutar ainda mais quando acabar”, disse Tim Gajser, que está ansioso por voltar à competição e, acima de tudo, à sua moto.

Foto: Instagram Tim Gajser