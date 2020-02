MXGP: Thomas Kjer Olsen e Tom Vialle candidatos à vitória em Matterley Basin Com Jorge Prado a subir para a classe MXGP, abrem-se as portas para outros talentos tomarem o lugar do piloto espanhol, abrindo a época com uma vitória. desporto MotoSport desporto/mxgp-thomas-kjer-olsen-e-tom-vialle_5e57dd3bc935e51293a5df85





Com Jorge Prado a subir para a classe MXGP, abrem-se as portas

para outros talentos tomarem o lugar do piloto espanhol, abrindo a época com

uma vitória.

Um dos nomes que mais se destaca entre o grupo é, sem

dúvida, o de Thomas Kjer Olsen. O piloto da Rockstar Energy Husqvarna Factory

tem sido um dos protagonistas da classe MX2 e irá, certamente, dar tudo para

não deixar o título escapar novamente. Além disso, o dinamarquês venceu ambas

as corridas em Matterley Basin, no ano passado, e é um forte candidato a

repetir a vitória este ano.

Os pilotos da Monster Energy Yamaha Factory MX2, Jago Geerts

e Ben Watson, também prometem dar luta nesta temporada. Geerts já tem vindo a

mostrar que tem muito para dar em MX2, ao passo que Watson irá, com certeza,

tentar apontar para o pódio no Grande Prémio Britânico, visto que estará a

competir em casa.

A Red Bull KTM Factory venceu o título no ano passado, com

Jorge Prado e quer tentar manter-se no topo, desta feita, com Tom Vialle e a sua

mais recente aquisição, Rene Hofer. Ambos deverão ser fortes candidatos à

vitória na ronda de abertura, em Matterley Basin, principalmente Vialle, que

mostrou na sua temporada de estreia que tem vontade de vencer e capacidade para

isso. Terminou na terceira posição no GP da Grã-Bretanha em 2019 e, neste ano,

espera-se que volte a desafiar o pódio.

No ano passado Roan Van de Moosdijk, foi terceiro no pódio na classe EMX250 e terminou a temporada com o título de campeão. Agora como estreante em MX2, o piloto da F&H Racing vai enfrentar a concorrência, juntamente com o seu colega de equipa, Mikkel Harup, que também se estreia em Matterley Basin. Mathys Boisrame vai alinhar na Grã-Bretanha com a esperança de melhorar os resultados do ano passado para poder aspirar a um lugar de topo no final do campeonato.

A equipa de Livia Lancelot, a Honda 114 Motorsports com os pilotos Nathan Crawford e Bailey Malkiewicz também será uma das novidades desta temporada, juntamente com Jeremy Sydow e Simon Laegenfelder que vão estrear a nova GasGas Factory Juniors.

O Campeonato do Mundo de Motocross da classe MX2 arranca já este sábado, com a qualificação, às 15h25, hora local. No domingo terão lugar as duas mangas que compõem a prova: a primeira às 15h10 e a segunda às 16h10.

Foto: MXGP