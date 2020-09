A sessão de Treinos Livres 1 deu os tempos mais rápidos do dia com a chuva à tarde limitando o andamento… A visita do Campeonato do Mundo de SSP300 ao Circuito de Barcelona-Catalunha foi interrompida pela chuva durante a tarde, fazendo com que Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) superasse os tempos,