MXGP, Thomas Kjer Olsen: "A minha lesão está a começar a melhorar"





Thomas Kjer Olsen contraiu uma lesão na mão, que o

afastou das pistas durante algum tempo. Com isto, o piloto já perdeu as

corridas da pré-época, nas quais está previsto participar.

No entanto, tudo indica que a espera está quase a

chegar ao fim. O dinamarquês revelou recentemente que espera estar de volta à

moto já na próxima semana, para depois competir na primeira ronda do Campeonato

do Mundo de MX2, em Matterley Basin, Grã-Bretanha.

Apesar de estar previsto regressar em breve à

competição, é certo que não irá entrar na época a 100%, visto que não está

totalmente recuperado e com pouco tempo para se preparar e treinar. Desta

feita, Olsen não se poderá apresentar como gostaria mas não deixará de ser um

forte candidato a conquistar o título, neste que será o seu último ano na

classe devido à regra da idade.

“Mal posso esperar para estar de volta à minha moto”,

disse o piloto. “A minha lesão na mão está a começar a melhorar e espero estar

de volta à moto na próxima semana. Estou ansioso por me juntar a aos meus

colegas, atrás do portão, no MXGP da Grã-Bretanha”, afirmou Olsen,

entusiasmado para regressar à competição.

Foto: Rockstar Energy Drink