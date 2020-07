A Infront Moto Racing e o Motorsportclub Teutschenthal selaram já um acordo para que o Mundial de Motocross continue a passar pela Alemanha nos próximos sete anos.

O circuito germânico fez parte do calendário do campeonato do mundo pela primeira vez em 1971 e tem sido uma presença regular desde então. Em 2013 foi o palco do Motocross das Nações.

Com o seu característico piso duro, a pista de Teutschenthal é conhecida também pela “scrub hill” após o arranque, tornada famosa pela queda de Eli Tomac no MXON ou pelo incrível scrub de Tim Gajser em 2016.

Apesar de este ano não constar do calendário, a caravana do MXGP tem já visita marcada para o circuito Talkessel até 2027.

(Foto: MXGP)