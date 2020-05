Corria o ano de 2011 quando Ken Roczen saltou para as luzes da ribalta, depois de se tornar o mais jovem piloto de sempre a pontuar no Campeonato do Mundo de MX2. Nessa altura, Stefan Everts era o manager da equipa e hoje recorda o piloto alemão pela sua técnica.

“O Ken é muito técnico, especialmente quando era criança. Ele tinha aquela coisa extra que podia dar numa moto. Ultimamente, com as suas lesões, não tenho visto essa magia que ele tinha. Ele passou por momentos muito difíceis ao regressar destas lesões, e é espantoso o que tem conseguido fazer. consigo encontrar algumas semelhanças com a lesão que tive na minha perna quando estive um ano fora das competições. Também é mentalmente muito difícil recuperar a confiança no que se está a fazer. É preciso confirmar que somos capazes de fazer as coisas e isto nem sempre chega”, sublinhou Stefan Everts.

Apesar dos pontos negativos e deste desaparecimento da “magia” de que tanto fala, o ex-piloto belga realça que Ken Roczen parece estar a recuperar alguma confiança que tinha perdido devido às suas lesões.

“No início deste ano teve boas corridas e algumas vitórias, e penso que isso foi muito importante para ele e para a sua confiança, para voltar a acreditar em si próprio a 100%. Sinto falta daquela magia que ele tinha antes das lesões. Daquele pequeno extra que tinha na moto. Isso eu ainda não vi”, concluiu o Everts.

Foto: Ray Archer