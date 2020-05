Não há dúvidas em relação à qualidade e talento de nenhum destes grandes nomes do mundo das duas rodas. Stefan Everts é o piloto de maior sucesso no Campeonato do Mundo de Motocross por número de vitórias e títulos, mas Antonio Cairoli também não fica atrás.

Stevan Everts tem 10 títulos mundiais e continua a ser o piloto de maior sucesso no MXGP. Já Cairoli luta por mais uma coroa entre os seus nove e assim igualar este recorde. Quanto às vitórias o belga continua a dominar, com 101. O italiano da Red Bull KTM tem na sua posse, por enquanto, 89 vitórias, pelo que não há muita diferença entre os dois.

Claro que, como se sabe, Stefan Everts vem de uma família totalmente dedicada ao motocross, o que, certamente, terá tido uma grande influência no seu percurso. Um grande exemplo disso é o seu pai, Harry, que foi quatro vezes campeão mundial de motocross, fez a sua estreia nos Grandes Prémios com a equipa oficial da Suzuki.

Já Cairoli teve de deixar a parte sul de Itália, uma área em nada relacionada com o motocross, e lutar arduamente para se afirmar numa equipa de topo, primeiro com a Paolo Martin Honda, e depois com a equipa de Claudio De Carli, em 2004.

Recordamos que Everts acompanhou Cairoli aquando da sua chegada à KTM, há dez anos, e rapidamente percebeu o talento que tinha em mãos.

“Quando chegou à KTM, o Antonio Cairoli trabalhou muito e o seu progresso na modalidade foi muito rápido. Ao contrário dele, eu levei muitos mais anos a chegar ao topo. Quando conquistei o meu quarto título, ainda tinha um padrão de trabalho muito rígido, mas nos últimos anos como atleta profissional soube como me preparar melhor e também como gerir as coisas mentalmente. No entanto, o Tony soube organizar-se desde muito cedo. Essa é também uma das razões pelas quais ele conseguiu ganhar tantos campeonatos”, sublinhou Everts que lida há muito tempo com o piloto italiano.

Antonio Cairoli e Stefan Everts estão no topo e farão, para sempre, parte da história do motocross, sendo que ambos têm feito mais pelo desporto do que qualquer outro piloto até aos dias de hoje.

Foto: Ray Archer