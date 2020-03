MXGP: Romain Febvre falha o Grande Prémio da Holanda devido a lesão Romain Febvre já tinha sido obrigado a ficar de fora do Grande Prémio Britânico e parece que ainda não é desta que regressa às pistas. O piloto vai ter de permanecer sem competir de modo a evitar causar mais danos no joelho. desporto MotoSport desporto/mxgp-romain-febvre-falha-o-grande-premio-da_5e6394129d64b9194ace845c





O campeão do mundo de 2015 terá de esperar mais uma ronda antes de fazer a sua estreia na Monster Energy Kawasaki. Depois de se ter lesionado no joelho durante um treino antes do início do MXGP da Grã-Bretanha, Febvre acabou por não competir.

Esta semana, os médicos que acompanham o piloto chegaram à conclusão de que Febvre ficaria de fora da segunda ronda do Campeonato do Mundo de Motocross. Assim, a Monster Energy Kawasaki Racing Team vai alinhar apenas com um piloto em Valkenswaard este fim-de-semana.

Sem surpresas, Romain Febvre mostrou-se frustrado por ainda não ter podido competir nesta temporada. “É claro que estou desapontado pois vou perder esta corrida e ainda não sabemos o que vai acontecer até à Argentina. É muito mau para mim, para a equipa, para nossos patrocinadores e para todos, mas é assim. Perder o início da temporada desta maneira é decepcionante, especialmente depois de ter trabalhado tanto este inverno”.

O piloto da Monster Energy explicou ainda qual é exatamente o problema físico que o mantém fora das pistas. “Nada está partido, a cartilagem e os ligamentos estão bem, mas quando os dois ossos – fémur e tíbia – tocam um no outro é muito doloroso. O meu joelho foi danificado no passado e agora, quando sofro um grande impacto, pode ser muito doloroso. Tenho uma inflamação nos ossos, não dos ligamentos ou músculos; não há líquido no interior e não sabemos realmente quanto tempo vai demorar até estas dores desaparecerem. Não há muitas opções além do tratamento anti-inflamatório e do descanso. Mesmo as injeções não são necessárias; não pode ajudar a resolver o problema e eu só tenho que ser paciente”.

Dito isto, parece que Romain Febvre ainda vai ter de aguardar por tempo indeterminado até poder estrear-se com as cores da sua nova equipa.

Foto: Monster Energy Kawasaki