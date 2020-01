MXGP: Romain Febvre apresenta o novo número para a temporada de 2020 Romain Febvre, o mais recente membro da Monster Energy Kawasaki Racing Team, vai abrir um novo capítulo da sua já muito bem sucedida carreira este ano quando colocar a placa com o número 3 na sua KX450-SR. desporto MotoSport desporto/mxgp-romain-febvre-apresenta-o-novo-numero_5e10fced8362ff1c25c76676





Romain Febvre, o mais recente membro da Monster Energy Kawasaki Racing Team, vai abrir um novo capítulo da sua já muito bem sucedida carreira este ano quando colocar a placa com o número 3 na sua KX450-SR.

De volta à moto apenas quatro semanas depois de uma pausa de três meses devido a lesões, o francês mal teve um dia de folga na Kawasaki desde o seu regresso. Agora, após ter regressado a casa para celebrar o Natal, está de volta à Sardenha, onde tem passado várias semanas em cada Inverno a preparar-se nas melhores condições para a nova temporada.

“Alguns

pilotos gostam de ir para Espanha, mas eu prefiro a Sardenha. Gosto da ilha e

conheço todas as pistas de treino onde podemos pilotar. O tempo geralmente está

muito bom e não preciso de passar horas na estrada para ir de um local para

outro”, explicou o piloto francês.

Febvre dirigiu-se para a Sardenha logo em dezembro, após uma breve sessão na Bélgica, depois de receber luz verde do seu médico para retomar os treinos. Já em Itália, o piloto reuniu-se com a nova equipa para começar a trabalhar com a sua Kawasaki. “Fiz apenas algumas voltas numa moto de produção na Bélgica para verificar se estava tudo bem com a minha perna e depois juntei-me aos mecânicos que já estavam na Sardenha. Foi um verdadeiro prazer voltar a pilotar, apesar de ter tido algum desconforto na minha perna durante alguns dias”.

Romain

Febvre já tinha gostado da moto de produção, mas claro que a sensação foi ainda

melhor com a moto de fábrica. “Assim que comecei a andar senti-me logo muito

confortável. As características do motor adequam-se perfeitamente ao meu estilo

de condução e é muito bom ter esta sensação mesmo antes de começarmos a testar

diferentes opções e afinações. Até agora o principal objetivo era encontrar as

minhas marcas após uma pausa tão longa e vamos começar a testar em meados de janeiro

para nos prepararmos para o meu regresso às corridas. É muito cedo para dizer

quando e onde vou fazer a minha primeira corrida na Kawasaki, mas já estou muito

entusiasmado”.

Para esta nova etapa da sua carreira, para além de mudar de equipa e de moto para a temporada 2020, Romain tem outra novidade. Vai carregar o número 3 na sua Monster Energy Kawasaki, o mesmo número com que o líder americano da mesma equipa, Eli Tomac, corre nos Estados Unidos. “É apenas uma coincidência termos o mesmo número”, explica o piloto, acrescentando que quando estava no hospital não tinha muita coisa para fazer e que um dia teve a ideia de mudar o seu número de corrida.

“Eu queria um número curto e este estava disponível para o MXGP. Sempre corri com o número 461 durante a minha carreira profissional no motocross, mas o número não significava muito para mim. Costumava usar o 61 quando era mais novo mas quando passei do supermoto para o motocross esse número não estava disponível no campeonato francês. Por isso, a única possibilidade de manter o 61 era adicionar um 4 e por isso foi assim que o 461 surgiu”, afirmou Febvre, que mostrou ainda estar muito satisfeito com o ambiente que se vive dentro da nova equipa.