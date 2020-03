MXGP: Roan van de Moosdijk e Wilson Todd falham o GP da Argentina devido a lesão Roan van de Moosdijk, da F&H Kawasaki, e Wilson Todd, da DRT Kawasaki, vão falhar a próxima ronda do Campeonato do Mundo de Motocross, na classe MX2, devido às lesões que sofreram no passado fim-de-semana. desporto MotoSport desporto/mxgp-roan-van-de-moosdijk-e-wilson-todd_5e67bd5c23994a197a1d26bd





Roan van de Moosdijk, da F&H Kawasaki, e Wilson Todd, da DRT Kawasaki, vão falhar a próxima ronda do Campeonato do Mundo de Motocross, na classe MX2, devido às lesões que sofreram no passado fim-de-semana.

Roan van de Moosdijk torceu o tornozelo durante a primeira manga do Grande Prémio da Holanda, em Valkenswaard, mas continuou em prova até ao final, terminando em 12º lugar, evidentemente, com muitas dores. As radiografias realizadas, posteriormente, acabaram por revelar uma fratura no tornozelo. Van de Moosdijk foi operado nessa mesma noite, tendo sido colocada uma placa metálica, de modo a estabilizar a fratura.

Com isto, a próxima ronda do campeonato mundial, a realizar-se dentro de duas semanas, em Neuquén, na Argentina fica, totalmente, fora de questão, assim como a ronda de abertura do Dutch Masters of Motocross, em Harfsen uma semana depois. No entanto, nem tudo são más notícias, e tanto o piloto como a equipa continuam otimistas em relação à sua recuperação e o objetivo será estar de volta às pistas no Grande Prémio de Espanha, nos dias 18 e 19 de abril.

“Infelizmente parti o meu tornozelo ontem a meio da primeira manga, enquanto seguia na sexta posição. Não me despistei, apenas bati no chão com muita força e torci o tornozelo esquerdo. Ainda consegui terminar em 12º lugar, mas ao passar a linha senti logo que algo não estava bem. Não tenho dores e fui operado no domingo à noite. Foi um corte limpo, por isso não deve haver grandes problemas. No dia 19 tenho de voltar ao hospital para um novo exame e depois disso veremos quanto tempo é necessário para recuperar totalmente”, avançou o piloto da F&H Kawasaki.

Já Wilson Todd, da DRT Kawasaki, lesionou-se logo na primeira curva da primeira manga, depois de se ter visto envolvido num incidente com vários pilotos. No meio da confusão, australiano foi atropelado e acabou com vários dedos partidos. O dono da equipa, Steve Dixon, avançou que Todd não estará presente no GP da Argentina, mas que também ele continua otimista de que poderá voltar às corridas em Espanha.

Foto: Instagram Roan van de Moosdijk/shotbybavo