Três dias depois de se lesionar num joelho no passado domingo, quem diria que Antonio Cairoli venceria o Grande Prémio de Riga?!

O italiano dominou por completo a primeira manga de MXGP, anunciando logo que estava em Kegums para regressar às vitórias e à luta pelo título.

Na segunda manga, “Tony” arrancou na frente mas perdeu dois lugares de uma única vez para Jeffrey Herlings e Arminas Jasikonis. Quase até ao fim o triunfo na classificação geral foi do holandês mas… a três voltas do final, o n.º 84 cometeu um erro e caiu, levando consigo Cairoli.

Jasikonis venceu na frente de Jeremy Seewer, Herlings e Cairoli mas as contas finais resultaram a favor do “maestro”… º nove vezes campeão do mundo triunfou pela 90.ª vez na sua carreira!

Classificação geral do MXGP de Riga

—

(Foto: Juan Pablo Acevedo)