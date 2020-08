O italiano surpreendeu tudo e todos ao triunfar na primeira manga do Grande Prémio de Riga.

Foi Jorge Prado que arrancou na frente com Antonio Cairoli logo atrás. O nove vezes campeão do mundo não desperdiçou tempo atrás do seu colega de equipa e rapidamente tomou conta da corrida.

(Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM)