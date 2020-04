A organização do GP de Portugal de Motocross lançou hoje um desafio nas redes sociais. O vencedor ganha um passe para os 2 dias da prova que se disputa em Águeda nos dias 17 e 18 de Outubro!

O GP de Portugal estava inicialmente marcado para este fim-de-semana e o Águeda Action Club não quer deixar passar a data sem lançar um desafio aos fãs do Motocross no nosso país.

A proposta é jogar o MXGP The Official Motocross Videogame na pista de Águeda e tirar uma foto divertida durante o jogo, fazer um vídeo engraçado ou gravar mesmo as tuas mangas no Crossódromo Internacional de Águeda.

Não percas esta oportunidade de ganhar um excelente prémio!