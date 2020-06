O piloto oficial da Husqvarna sofreu uma queda a treinar e vai estar algum tempo afastado das pistas.

Pauls Jonass fracturou três costelas, magoando-se também nas vértebras, mais precisamente nas apófises espinhosas.

Foi a treinar na Letónia que o acidente aconteceu. 13.º na classificação provisória do Mundial de MXGP, resta saber se Jonass recuperará a tempo de participar no regresso do campeonato no dia 9 de Agosto, precisamente no Grande Prémio do seu país.

(Foto: Husqvarna)