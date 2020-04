MXGP: Os recordes de Jorge Prado em MX2 Jorge Prado ainda tem um longo caminho a percorrer no Campeonato do Mundo de Motocross, mas já fez história em MX2. Por isso mesmo, não há dúvidas de que chegará rapidamente ao nível dos grandes nomes da modalidade. desporto MotoSport desporto/mxgp-os-recordes-de-jorge-prado-em-mx2_5e84a24122595919610ba790





É claro que comparando com pilotos como Tim Gajser, Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli, Prado ainda tem muito que trabalhar para igualar as suas conquistas. No entanto, tendo em conta a sua idade e a qualidade que tem vindo a mostrar nos 59 Grandes Prémios que concluiu em MX2 tudo indica que tem um futuro brilhante pela frente. Em MXGP, apesar de só ter completado dois, devido ao coronavírus, demonstrou, uma vez mais, a sua qualidade.

Prado conquistou o seu primeiro Grande Prémio em abril de 2017, o que não foi assim à tanto tempo. Porém, muita coisa aconteceu desde então. Depois dessa primeira vitória, muitas mais vieram, permitindo ao espanhol terminar a sua carreira na classe MX2 com 31 vitórias em Grandes Prémios, em apenas três temporadas. Este número coloca-o à frente de Antonio Cairoli que conquistou 24 vitórias em cinco temporadas.

De ressalvar ainda que Prado somou 16 vitórias em 2019, número esse que nunca antes tinha sido alcançado por nenhum piloto. Aquele que mais se aproximou foi Jeffrey Herlings, com 15 vitórias em 2013.

Com isto, é claro que o número de pódios não fica atrás. Foram 40 aqueles que Jorge Prado conseguiu conquistar, sendo que terminou apenas nove vezes no segundo ou terceiro lugar do pódio.

Herlings detinha o recorde de pódios numa só temporada em MX2 com 15 pódios em 2013 e 2016. Mas Prado tão tardou a ultrapassar esse número, ao conseguir 17 pódios numa única temporada, por duas vezes, em 2018 e 2019.

Quanto a vitórias em mangas, Prado é o terceiro na lista dos vencedores de todos os tempos em MX2, com 52. Bastavam-lhe apenas mais duas vitórias para se colocar ao nível de Cairoli. No entanto, o piloto da Red Bull KTM conseguiu outro recorde no ano passado ao acumular 31 vitórias em apenas um ano, recorde esse que até aí pertencia a Herlings, com 28 vitórias em 2013.

Jorge Prado já ganhou Grandes Prémios em quinze países diferentes, nomeadamente em Itália, Bélgica, Holanda, Portugal, Alemanha, França, Indonésia, República Checa, Bulgária, Argentina, Suíça, Rússia, Letónia, Turquia e China.

Foto: S. Taglioni/ Instagram Jorge Prado