MXGP: Os impressionantes números da carreira de Jeremy Seewer Jeremy Seewer não ficou de fora de nenhuma corrida desde a sua chegada a tempo inteiro ao Campeonato do Mundo de Motocross, em 2014. desporto MotoSport desporto/mxgp-os-impressionantes-numeros-da-carreira_5e3444b9ee210512b2c7b340





Jeremy Seewer não ficou de fora de nenhuma corrida desde a sua chegada a tempo inteiro ao Campeonato do Mundo de Motocross, em 2014.

O piloto de 25 anos já competiu em 110 Grandes Prémios nas últimas seis temporadas. Feitas as contas, estas 110 corridas significam 220 aquecimentos. Para além disso, o suíço somou ainda 216 pontos no conjunto dessas 220 corridas.

Seewer foi ainda três vezes vice-campeão mundial em seis temporadas. A primeira foi na classe de MX2, em 2016, ano em que venceu Jeffrey Herlings. No ano seguinte, voltou a repetir o feito, desta vez, atrás de Pauls Jonass. Em 2019 voltaria a ser vice campeão mundial mas de MXGP, atrás de Tim Gajser.

No ano passado, Jeremy Seewer terminou apenas duas vezes fora do top 10 no total das 36 corridas disputadas (11º na segunda manga, em Neuquen e 14º, também na segunda manga, em Trentino.

De ressalvar ainda que o piloto da Yamaha esteve no top 5 22 vezes nessas 36 corridas e terminou 10 vezes no pódio.

Foto: Yamaha Racing