MXGP: Novas datas para França, Indonésia e Ásia





Com as restrições colocadas pelos Governos de muitos países por todo o mundo, o promotor do Mundial de MXGP e MX2 optou por adiar a data dos Grandes Prémios de França, Indonésia e Ásia.

O circuito de St. Jean d’ Angely seria o palco da terceira ronda do campeonato no dia 10 de Maio mas a prova gaulesa foi adiada para 28 de Junho.

Com esta modificação ao calendário, as duas etapas previstas para a Indonésia e Ásia mudaram de 28 de Junho e 5 de Julho para 1 de Novembro e 8 de Novembro, respetivamente.

A saúde está em primeiro lugar e, por isso, não se pode colocar de parte a hipótese de virem a existir mais alterações ao calendário do campeonato do mundo de Motocross.

