MXGP: Não haverá público em Faenza este domingo

Apesar de todos os esforços da Infront Moto Racing - promotor do campeonato do mundo de Motocross - as autoridades italianas não autorizaram a existência de espectadores em duas das três rondas que vão ter lugar em Faenza no espaço de uma semana.