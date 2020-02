MXGP: Mudança de nome dos proprietários para Infront Moto Racing Já é de conhecimento público, desde o ano passado, que a Infront adquiriu o negócio da Youthstream, promotora oficial do MXGP. No entanto, só agora é que o nome se alterou, passando a Infront Moto Racing. desporto MotoSport desporto/mxgp-mudanca-de-nome-dos-proprietarios-para_5e55763bc935e51293a4fb8a





Quase 12 meses depois, e após um primeiro ano de

sucesso, a Youthstream revelou que a Infront Moto Racing vai ser agora o nome

com que vamos ter de nos familiarizar quando falarmos do MXGP.

A Infront Moto Racing vai gerir os direitos

exclusivos de televisão, marketing e promoção mundial do Campeonato do Mundo de

Motocross, do Motocross das Nações, do Campeonato do Mundo de Motocross

Feminino, do Campeonato do Mundo Motocross Júnior, do Campeonato do Mundo de

Snowcross, do Campeonato da Europa de Motocross e do Motocross Europeu das

Nações.

A parte da gestão permanecerá inalterada, com Giuseppe Luongo como Presidente, David Luongo como CEO, Daniele Rizzi como COO, Nikos Gounaris como Diretor da Organização, Didier Henriod como Diretor de Marketing e TV e com o restante pessoal a gerir os respetivos departamentos.

Com a prova inaugural da temporada de 2020 quase à

porta, a Infront Moto Racing prepara-se para abrir a primeira ronda da melhor

forma, na Grã-Bretanha, no famoso circuito de Matterley Basin, nos dias 29 de

fevereiro a 1 de março.

Foto: MXGP