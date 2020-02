MXGP: Mitch Evans quer terminar entre os cinco primeiros, em Matterley Basin Se há um piloto que pode vir a surpreender este ano é Mitch Evans. O rookie, que este ano se junta à equipa Honda HRC, vai alinhar ao lado de Tim Gajser, o Campeão do Mundo de 2019. desporto MotoSport desporto/mxgp-mitch-evans-quer-terminar-entre-os-cinco_5e46d6125002c3127d4263d9





Se há um piloto que pode vir a surpreender este ano é Mitch Evans. O rookie, que este ano se junta à equipa Honda HRC, vai alinhar ao lado de Tim Gajser, o Campeão do Mundo de 2019.

Logo no final de 2019 começaram a circular os rumores que indicavam que Mitch Evans teria recebido um convite da equipa de fábrica. No entanto, tendo ainda de enfrentar as lesões que tinha contraído, rapidamente se desvaneceram as suspeitas.

“Falou-se sobre isso, mas depois caiu no esquecimento. Eu também não estava muito focado nisso. Queria obter bons resultados, porque tinha gasto muito dinheiro para chegar até aqui e eu precisava de ganhar mais dinheiro para conseguir continuar. No entanto, houve algumas coisas que não estiveram a nosso favor”, disse Evans.

Apesar de todas as dificuldades que teve de enfrentar no ano passado, o australiano considera que foi bom passar um ano na classe de 250, de modo a se familiar melhor com todo o ambiente do Campeonato do Mundo de Motocross.

“Foi bom fazer um ano em 250 para ver todas as pistas e perceber como tudo funciona, mas eu sabia que, lá no fundo, as 450 são mais adequadas para mim. Quero correr de uma forma mais suave e isso torna-se mais fácil numa 450. Eu sempre quis correr com os melhores do mundo nas motos grandes e conseguir lá chegar é espetacular”, afirmou o piloto que não podia estar mais entusiasmado por começar a pilotar a sua moto nas pistas do calendário de MXGP.

O Campeonato do Mundo de MXGP está prestes a começar e Evans quer arrancar em grande na ronda de abertura em Matterley Basin.

“O objetivo ainda é o mesmo, terminar entre os cinco primeiros e conseguir dois bons arranques. Eu sei que se conseguir arrancar bem nas duas mangas posso correr com os melhores e esse é o objetivo. Eu gostava de terminar no pódio. Isso seria muito bom. Consegui fazê-lo na primeira ronda dos campeonatos que disputei nos últimos três anos (na Austrália e na Argentina no ano passado) e seria fantástico se conseguisse manter esse nível”, avançou o piloto, que parece estar focado em competir contra os melhores.

Relembramos ainda que o jovem australiano não podia ter começado melhor a sua preparação para as provas deste ano, tendo terminado entre os três primeiros na maioria das corridas em que participou, vencendo ainda uma delas, à frente de Antonio Cairoli e Tim Gajser.

Foto: Facebook Mitch Evans