O australiano já tinha mostrado que tinha ritmo para terminar no top 10, mas uma queda no início da primeira manga, em Valkenswaard acabou por resultar numa lesão no ombro. Evans viu-se envolvido num incidente com vários pilotos que o deixou com o ombro direito deslocado.

“Estou mesmo muito desapontado por sair do GP da Holanda com o meu braço ao peito, sem sequer conseguir completar uma única volta. Um piloto aterrou em cima de mim na descida, atirando-me para cima de um terceiro piloto para depois ser cuspido para fora da moto. Nunca tinha deslocado o ombro antes, por isso foi bastante doloroso, mas conseguimos colocá-lo de volta no sítio. Agora tenho de fazer uma ressonância magnética só para perceber exatamente os danos que existem, mas espero que não seja muito grave e que possa voltar em breve”, avançou Mitch Evans.

O piloto da Team HRC terá agora de perceber o tempo exato de recuperação da lesão mas, ao que tudo indica, deverá estar de volta às pistas no Grande Prémio de Espanha.

Foto: Honda HRC/shotbybavo