O piloto da F&H Kawasaki terá de permanecer fora das pistas durante algum tempo, numa altura em que se aproxima o início do Campeonato do Mundo de Motocross.

Mathys Boisrame estava a preparar-se para o mundial de MX2 quando sofreu uma pequena queda em Espanha, que resultou numa fratura na mão. Dado que terá de ser operado, o piloto francês deverá ter de ficar fora da mota durante, aproximadamente, quatro semanas. Isto, implicará ainda falhar as corridas de preparação para a primeira prova, de modo a recuperar totalmente para regressar na melhor forma física possível.

Desta feita, apesar do azar antes do arranque da época de 2020, espera-se que Boisrame participe na primeira ronda do Campeonato do Mundo de MX2 em Matterley Basin, Reino Unido.

Foto: F&H Racing Team