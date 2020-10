MXGP, Lommel: Primeira “dobradinha” do ano para Tim Gajser

Foi preciso esperar pela 15.ª ronda do campeonato para ver Tim Gajser a vencer finalmente as duas mangas do mesmo Grande Prémio.