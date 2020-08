Após 5 meses de paragem, a caravana do MXGP “assentou arraiais” na Letónia para três Grandes Prémios no espaço de uma semana, o primeiro dos quais disputado este domingo.

Kegums acabou por ser um palco de um acontecimento histórico: pela primeira vez na história do campeonato do mundo de Motocross, a Gas Gas venceu um Grande Prémio!

Glenn Coldenhoff deixa assim o seu nome gravado na história da marca austríaca de origem espanhola. O holandês até começou mal o dia ao ser apenas 16.º nos treinos cronometrados mas, logo na primeira manga, mostrou “ao que vinha” liderando durante cinco voltas antes de cometer um erro que, por pouco, não o fez cair.

Na segunda manga, “The Hoff” dominou de início ao fim e nem a pressão de Tim Gajser no início, e de Jeremy Seewer no fim, fizeram “tremer” o n.º 259.

Com este triunfo, Coldenhoff ascendeu ao 3.º lugar no campeonato por troca com um Antonio Cairoli (7.º/17.º) que sofreu um grave contratempo na segunda manga.

Na classificação geral do GP da Letónia, Tim Gajser (1.º/5.º) subiu ao degrau intermédio do pódio e, não fosse uma queda na última corrida da tarde – quando ocupava o 2.º posto – podia ter saído desta ronda com a placa vermelha de líder do campeonato.

No seu regresso à competição, Romain Febvre (3.º/3.º) estreou-se com a Kawasaki com um excelente pódio que deixa antever que o francês pode muito bem vir a animar a luta pela vitória nas próximas provas.

Jeremy Seewer (5.º/2.º) esteve no combate pelo triunfo na segunda manga até à última volta. O suíço falhou o pódio por apenas 2 pontos mas bateu o líder da classificação provisória, Jeffrey Herlings (4.º/4.º).

Classificação geral do campeonato mundial de MXGP após o Grande Prémio da Letónia