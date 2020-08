Tim Gajser saiu da pole position para o holeshot na primeira manga da classe MXGP em Kegums, na Letónia.

O esloveno foi perseguido nos metros iniciais por Glenn Coldenhoff, Arnaud Tonus, Jorge Prado, Clement Desalle e Romain Febvre.

Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli saíram mal da grelha, passando pela primeira vez na meta em 9.º e 20.º, respetivamente.

À terceira volta, Coldenhoff aproveitou um erro de Gajser e assumiu o comando da corrida ao mesmo tempo que o regressado Romain Febvre ultrapassava o seu colega de equipa, Clement Desalle, e subia ao 5.º posto.

Coldenhoff estava determinado em levar a Gas Gas à sua primeira vitória de sempre no MXGP e rapidamente começou a ganhar vantagem sobre todo o pelotão.

Ao fim de 10 minutos de corrida, o principal motivo de interesse era a luta pelo 3.º posto. Arnaud Tonus defendeu-se muito bem dos ataques de Jorge Prado mas, como “quem não marca sofre”, o espanhol acabaria por ser vítima do ataque de Romain Febvre.

Quem parecia ter dificuldade em subir na classificação era Jeffrey Herlings. Só a meio da corrida é que o líder do campeonato conseguiu sair da 9.ª posição, ultrapassando Arminas Jasikonis e Clement Desalle em voltas consecutivas.

Jeremy Seewer seria a próxima vítima de Jeffrey Herlings mas o suíço deu luta e fé mesmo um “block pass” mais agressivo ao holandês. Com isto, Jasikonis recuperou tempo para o “Bullet” e ultrapassou-o exatamente no mesmo sítio em que Herlings o tinha ultrapassado umas voltas antes.

A 13 minutos do fim, Glenn Coldenhoff cometeu um erro nas “waves” e teve de saltar para fora da pista para evitar a queda. Com isto, Tim Gajser recuperou o comando da corrida e caminhou para uma vitória tranquila.

Arnaud Tonus foi outra das vítimas da zona das “waves”. O suíço foi violentamente projetado da sua Yamaha e desceu para 13.º.

Nos últimos 5 minutos de corrida, Jeffrey Herlings pressionou Jorge Prado e conseguiu roubar o 6.º lugar ao espanhol. O piloto da alagam sabia que não podia perder mais pontos para Tim Gajser e partiu em busca de Arminas Jasikonis, ultrapassando-o duas voltas depois.

Gajser controlou a sua vantagem de cerca de 5 segundos sobre Coldenhoff na fase final e conquistou a sua terceira vitória em mangas de MXGP em três rondas que o campeonato teve até agora.

No 3.º lugar ficou Romain Febvre, ele que está aqui a disputar o seu primeiro Grande Prémio de 2020 depois de ter sofrido uma lesão antes de a época começar.

As derradeiras duas voltas foram completamente ao ataque por parte de Jeffrey Herlings. O “Bullet” ultrapassou Jeremy Seewer e os pontos correspondentes ao 4.º lugar permitiram-lhe manter a liderança do campeonato.

Conseguirá Gajser sair do GP da Letónia no comando da classificação provisória? Ou será que Herlings vai voltar ao topo da sua forma na segunda manga? Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

(Foto: MXGP)