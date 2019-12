MXGP: Kevin Strijbos vai competir como privado em 2020 Depois de considerar a sua retirada do Campeonato do Mundo de Motocross, Kevin Strijbos vai marcar presença no paddock do MXGP em 2020. desporto MotoSport desporto/mxgp-kevin-strijbos-vai-competir-como-privado_5dfe17835d243b79b254658c





Depois de considerar a sua retirada do Campeonato do Mundo de Motocross, Kevin Strijbos confirmou que vai marcar presença no paddock do MXGP em 2020.

O piloto belga deixou a JWR Yamaha Racing depois da última ronda do

campeonato, o que o permitiu concentrar-se no seu objetivo seguinte: o

Motocross das Nações. Depois disso, devido ao seu silêncio até ao momento,

chegou a pensar-se que havia a hipótese de se reformar já este ano.

No entanto, Strijbos divulgou recentemente alguns dos seus planos para 2020.

Ao que parece, o piloto vai correr aos comandos de uma Suzuki RM-Z450 como

privado. Desta feita, poderá fazer as coisas à sua maneira naquela que será a

sua equipa para o próximo ano: a KSRTMX.

O belga mostrou que ainda poderá ter uma palavra a dizer após a sua performance no Motocross das Nações e, ao que tudo indica, deverá correr nos GP’s da Europa e, eventualmente, no ADAC MX Masters. No entanto, os detalhes da decisão ainda não foram divulgados mas o piloto garante que tal está para breve.

Foto: MXGP