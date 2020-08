A segunda manga do Grande Prémio de Kegums pode muito bem ter sido aquela que definirá o campeão do mundo de MXGP de 2020.

O “holeshot” parecia ter sido realizado por Tim Gajser ou Jorge Prado mas a verdade é que foi Antonio Cairoli a assumir a liderança logo na segunda curva.

Gajser estava determinado em repetir a vitória da primeira manga e rapidamente ultrapassou o italiano. AC222 cometeu um erro nas “waves” e foi superado por Jeffrey Herlings e Jorge Prado.

Com isto, no final da primeira volta, o “Bullet” estava colado a Gajser e não tardou muito para que o holandês ultrapassasse o “Tiga”.

Na luta pelo 4.º posto, Cairoli tinha dificuldade a segurar atrás de si Romain Febvre e Arminas Jasikonis. O nove vezes campeão do mundo aproveitou essa pressão para se aproximar de Jorge Prado.

A meio da corrida, Cairoli ultrapassou o espanhol e instalou-se no 3.º posto. O que o transalpino não contava era que Tim Gajser caísse pouco depois. O piloto da KTM aproveitou a oportunidade e não perdeu tempo a superar o n.º 243.

Gajser viu-se de imediato pressionado por Arminas Jasikonis que, entretanto, se tinha visto livre de Jorge Prado. O lituano não tardou em atacar o esloveno, apoderando-se da 3.ª posição.

Mas isso não seria o maior problema de Gajser… a três voltas do fim, a Honda “entregou a alma ao criador” e TG teve de abandonar. Um rude golpe nas aspirações do campeão do mundo à renovação do título…

Herlings caminhou solitariamente para o triunfo na segunda manga, cortando a meta com quase 8 segundos de avanço sobre Cairoli e 12 sobre Jasikonis. Com a desistência de Gajser, Prado subiu ao 4.º posto, Febvre ao 5.º, Coldenhoff ao 6.º e Seewer ao 7.º.

(Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM)