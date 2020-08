O piloto da Honda voltou a conquistar pontos a Jeffrey Herlings, desta vez na primeira manga de MXGP no Grande Prémio de Kegums.

Tim Gajser arrancou na frente depois de disputar o “holeshot” com Ivo Monticelli. Jorge Prado saiu em 3.º seguido de Arminas Jasikonis, Clement Desalle, Gautier Paulin e Jeffrey Herlings.

Logo na primeira curva caiu Antonio Cairoli e, pouco depois, foi Jeremy Seewer que não evitou um toque na traseira da moto de outro piloto e foi ao chão. Ao fim de uma volta, o italiano era 23.º e o suíço o 34.º.

Logo nas voltas iniciais, Ivo Monticelli perdeu a 2.ª posição para Jorge Prado e, logo de seguida, o 3.º posto para Arminas Jasikonis. O espanhol e o lituano rapidamente mostraram que não queriam deixar fugir Tim Gajser.

Quem voltou a ter um início de corrida mais “morno” foi Jeffrey Herlings. O holandês demorou quase 8 minutos a ultrapassar Gautier Paulin e depois mais 6 minutos atrás de Clement Desalle.

A meio da corrida, Gajser liderava com 2 segundos de avanço sobre Prado e 4 segundos sobre Jasikonis. Monticelli segurava o 4.º lugar na frente de Herlings, Desalle, Febvre e Paulin. Antonio Cairoli era 14.º e Jeremy Seewer foi forçado a abandonar.

A 8 minutos do fim, Jeffrey Herlings conseguiu superar Ivo Monticelli ao mesmo tempo que Arminas Jasikonis ultrapassava Jorge Prado e assumia o 2.º posto.

No entanto, logo na volta seguinte Herlings cometeu um erro e caiu, sendo de novo ultrapassado por Monticelli. O holandês viu-se imediatamente pressionado por Romain Febvre que, entretanto, tinha deixado para trás Clement Desalle.

O líder do campeonato rapidamente voltou a ultrapassar Monticelli mas já era tarde para tentar um lugar no pódio – a diferença para Jorge Prado era de mais de 15 segundos!

Tim Gajser foi ampliando a sua vantagem na fase final da corrida e, no cair da bandeira de xadrez, o esloveno ficou 8 segundos à frente de Arminas Jasikonis. Jorge Prado terminou tranquilamente no degrau mais baixo do pódio.

Jeffrey Herlings limitou os “danos” no campeonato com a 4.ª posição mas perdeu 7 pontos para Tim Gajser. Romain Febvre foi 5.º na frente de Gautier Paulin e Glenn Coldenhoff, o holandês que teve uma reta final da corrida muito forte.

Antonio Cairoli veio de último até 9.º, a prova “provada” que o italiano ainda tem tudo para poder lutar pelas vitórias!

A segunda manga da classe MXGP tem lugar às 14.00h (hora portuguesa). Acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!

—

(Foto: MXGP)