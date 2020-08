Aos 26 anos de idade, Julien Lieber anunciou ontem a sua retirada das competições profissionais de Motocross.

O belga foi dispensado da equipa oficial da Kawasaki no final de 2019 e assinou contrato com a JM Racing Honda para esta temporada.

No entanto, uma série de lesões fez com que Lieber apenas pudesse começar a treinar de moto em Junho. Recorde-se que a sua época de 2019 foi interrompida por uma grave lesão sofrida em Teutschenthal.

“As consequências dessa queda foram maiores do que aquilo que se esperava” disse o n.º 33 à Moto Verte. “Fui submetido a duas operações ao cotovelo e uma ao pulso. No entanto, chegaram à conclusão que as intervenções cirúrgicas não podiam fazer muito para resolver o problema.”

Lieber sabia que não ia estar a bem fisicamente e a decisão foi inevitável. “O nível no MXGP é muito elevado, logo não podes esperar ser competitivo se não estás a 100%. Tenho menos força do que tinha no braço esquerdo devido à lesão e, psicologicamente, não me sinto em condições de andar no limite como é preciso para obter bons resultados.”

Infelizmente, perde-se assim um dos talentos do MXGP. Esperemos que se possa manter ativo dentro do paddock do Mundial de Motocross.

(Foto: JM Racing Honda)