Foi em junho que terminou a época de Lieber, que fraturou o cotovelo esquerdo numa queda durante o Grande Prémio da Alemanha. Logo na altura, foi claro que a recuperação seria longa mas ainda havia esperança que recuperasse a tempo do arranque da temporada de 2020.

Infelizmente, Julien Lieber já anunciou que terá de ficar de fora das três primeiras rondas do MXGP. O piloto ainda tentou testar-se em Lacapelle Marival, já este ano, mas acabou por não participar na segunda manga devido a algumas dores no pulso que também já o acompanham desde o ano passado. Por isso mesmo, decidiu manter-se longe da competição até ao início de abril.

Lieber vai ser submetido a uma pequena cirurgia e espera estar de regresso no Grande Prémio de Itália.

Foto: MXGP