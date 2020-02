MXGP: Jorge Prado pronto para alinhar em Matterley Basin A Red Bull KTM Factory Racing vai com tudo para a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Motrocross. Com o regresso de Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli já confirmado, junta-se agora Jorge Prado, que regressa depois de uma lesão sofrida no final do ano passado. desporto MotoSport desporto/mxgp-jorge-prado-pronto-para-alinhar-em_5e58e169042e1412a668fcd5





Jorge Prado tomou a decisão de regressar à competição já na primeira ronda, em Matterley Basin, no Grande Prémio Britânico, neste fim-de-semana. “Estou muito feliz por poder estar em Matterley e tomei a decisão de ir, para que pudesse agarrar alguns pontos que poderão vir a ser importantes no final do campeonato”, disse Prado.

O jovem piloto espanhol sofreu uma queda durante um treino na pista de Malagrotta, no final do ano passado, acabando por fraturar o fémur. A recuperação não foi fácil e chegou a pensar-se que Prado não iria estar em condições para alinhar em Matterley Basin.

“Sinto que preciso de lá estar. Tenho trabalhado muito desde que fui operado, para poder alinhar nesta corrida. Não vou correr nenhum risco. Só regressei à moto há apenas duas semanas e não estou à espera de nada. Depois de uma pausa de dois meses, duas semanas de preparação não é nada”, explicou o piloto da Red Bull KTM.

Depois de muitas horas de treino e sacrifício, Jorge Prado está pronto para o arranque da temporada, dentro do possível, e tendo em conta as limitações que ainda tem devido à lesão. “A equipa está super feliz por eu poder estar lá. Não estou a começar a minha carreira no MXGP da melhor forma, mas espero que depois de algumas rondas eu me sinta melhor e possa treinar mais”, afirmou Prado.

Foto: KTM Factory Racing