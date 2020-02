MXGP: Jorge Prado de regresso aos treinos com a sua KTM No final do ano passado, Jorge Prado fraturou o fémur esquerdo e teve de ser operado, ficando obrigado a manter-se fora da mota. No entanto, o Campeão do Mundo de MX2 já está de volta aos treinos, dois meses depois de se ter lesionado. desporto MotoSport desporto/mxgp-jorge-prado-de-regresso-aos-treinos-com-_5e469da484a13912995a4578





No final do ano passado, Jorge Prado fraturou o fémur esquerdo e teve de ser operado, ficando obrigado a manter-se fora da mota. No entanto, o Campeão do Mundo de MX2 já está de volta aos treinos, dois meses depois de se ter lesionado.

O espanhol publicou recentemente nas redes sociais imagens que o mostram em treinos com a equipa. “Foi uma sensação fantástica que eu já ansiava há muito tempo e senti-me muito bem imediatamente. A minha KTM é excepcional e mesmo sem me esforçar demasiado recuperei facilmente as boas sensações, sem problemas nas pernas nem nada”.

O piloto aproveitou para fazer um agradecimento à equipa que se manteve a seu lado durante todo o processo de recuperação. “É um novo começo para mim e quero agradecer muito à KTM, ao Claudio De Carli e à minha equipa, que sempre estiveram perto de mim. Vou começar a treinar para me preparar para o campeonato mundial. Obviamente, ainda é muito cedo para entender quando posso estar pronto para ir para trás do portão de saída”, avançou Prado.

A Red Bull KTM Factory Racing também mostrou a sua satisfação com o regresso do jovem piloto. “Fantástico ver o Campeão do Mundo de MX2 de volta à sua Red Bull KTM esta semana com vinte voltas feitas no circuito de Malagrotta, em Roma, apenas dois meses depois de ter partido o seu fémur esquerdo”.

Inicialmente, pensava-se que Prado iria perder a primeira parte da temporada, mas como já está de volta à moto, parece existir a hipótese de fazer a primeira ronda do campeonato, em Matterley Basin, nos dias 29 de Fevereiro e 1 de Março. Porém, a equipa promete novidades em breve, referentes à estreia de Jorge no MXGP de 2020.

Foto: Red Bull KTM Factory Racing/ S.Taglioni