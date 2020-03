MXGP, Jorge Prado: “A recuperação foi bastante rápida” Jorge Prado lesionou-se no final do ano passado e teve de ser submetido a uma cirurgia devido a uma fratura do fémur. No entanto, a sua recuperação foi muito rápida, permitindo-lhe regressar a tempo do início da temporada de 2020. desporto MotoSport desporto/mxgp-jorge-prado-a-recuperacao-foi-bastante_5e6394129d64b9194ace8459





Num vídeo elaborado pela KTM, que foi difundido nas redes sociais, o jovem piloto espanhol explicou que a recuperação acabou por ser mais rápida do que o esperado.

“Chegar onde estou era um objetivo. É muito bom poder estar já na classe mais alta. Há dois meses e meio, mais ou menos, parti o fémur e até nem tem sido uma recuperação muito longa. Passou tudo muito rápido e correu tudo bem. Não tive quaisquer problemas depois da cirurgia e isso fez com que a recuperação fosse bastante rápida. Começámos a trabalhar pouco tempo depois da cirurgia e, logo de seguida, a treinar”, avançou Prado.

O piloto da Red Bull KTM Factory Racing fez a sua estreia na classe MXGP na semana passada, alcançando um incrível Top 10, tendo em conta que nem estava certo de que pudesse participar no Grande Prémio Britânico, em Matterley Basin.

“Estou muito feliz por estar de volta e poder correr. Se pensar bem, sinceramente, acho que até tenho sido bastante rápido em MXGP mas este ano será, certamente, um ano de aprendizagem a correr com os campeões do mundo. O nível é muito alto por isso é muito bom poder estar já na categoria mais alta”, disse Jorge Prado, claramente satisfeito por poder estar de volta às pistas.

Visto que, apesar de tudo, ainda está a recuperar da lesão, tudo indica que, nesta temporada, Prado tem muito espaço para melhorar e alcançar excelentes resultados.

Foto: KTM