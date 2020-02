MXGP: Jordi Tixier fora da VHR KTM A equipa VHR KTM confirmou a saída de Jordi Tixier, numa altura em que estamos a pouco mais de duas semanas do início do Campeonato Mundial de MXGP 2020. desporto MotoSport desporto/mxgp-jordi-tixier-fora-da-vhr-ktm_5e42b36d91833112879d3e18





Desta forma, o futuro do francês permanece uma incógnita e. com a primeira ronda do campeonato cada vez mais perto, resta-nos esperar para ver se Tixier irá ou não alinhar em Matterley Basin.

A equipa fez uma publicação nas redes sociais, em que confirma que já não irá contar com o piloto francês para esta temporada. “A VHR KTM cessou a sua colaboração com Jordi Tixier. Queremos agradecer-lhe pelos anos que passou na nossa equipa e desejamos-lhe boa sorte”.

Foto: Ray Archer/KTM