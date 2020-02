MXGP: Jeffrey Herlings renova com a Red Bull KTM por mais três anos Jeffrey Herlings renovou contrato com a Red Bull KTM Factory Racing por mais três anos, o que significa que se irá vestir de laranja, pelo menos, até 2023. desporto MotoSport desporto/mxgp-jeffrey-herlings-renova-com-a-red-bull_5e5907e2ee525212e218d945





Jeffrey Herlings renovou contrato com a Red Bull KTM Factory Racing por mais três anos, o que significa que se irá vestir de laranja, pelo menos, até 2023.

O quatro vezes Campeão do Mundo de Motocross não podia estar mais satisfeito por prolongar a parceria com a marca que o tem acompanhado em todas as suas conquistas. “Estou muito, muito feliz. Estou com a KTM desde 2009, por isso no final deste próximo contrato serão quinze anos juntos. Estou contente por ficar na família cor de laranja e tenho trabalhado com o Pit [Beirer] e toda a equipa desde o início. Tinha quatorze anos, na altura”, lembrou o piloto holandês.

Herlings assinou o contrato mesmo antes de começar o Grande Prémio Britânico deste fim-de-semana e da ronda inaugural de vinte que completam o calendário do MXGP 2020. Este será o quarto ano a competir na categoria rainha e o décimo primeiro no Campeonato do Mundo, todos com a Red Bull KTM Factory Racing.

“Sou abençoado por poder continuar na KTM por mais três anos, quatro incluindo este que está prestes a começar. Também é bom ter isto resolvido antes do fim-de-semana e do primeiro GP de 2020. A KTM é onde está o meu coração e eles são a minha família. Estou grato por confiarem em mim, e acredito neles, na moto e em todas as pessoas com quem trabalho. Vou correr com eles até aos 28 anos e estou super feliz, espero que ainda haja muitos dias felizes pela frente”, disse Herlings.

O piloto de 25 anos já somou 86 vitórias nas duas classes e títulos mundiais em 2012, 2013, 2016, em MX2, e em 2018 voltou a fazê-lo, desta feita, em MXGP . Herlings já é o piloto holandês de maior sucesso na história do desporto e o Diretor da KTM, Pit Beirer, não podia estar mais satisfeito por renovar o contrato com Herlings.

“Este contrato definitivamente significa muito para mim pessoalmente porque foi em 2009 que demos a este jovem miúdo e à sua família a nossa palavra de que cuidaríamos bem dele e dissemos que tinha um grande futuro à sua frente. Passamos por tantos altos e baixos com o Jeffrey e ele conquistou todas as suas vitórias e títulos connosco. Estou muito feliz por podermos acordar tudo tão cedo e por mais três anos. Com isto, desejo-lhe uma temporada saudável e forte e espero que possamos ter uma associação ainda mais longa com ele, mesmo quando parar de correr”, avançou Pit Beirer.

Foto: KTM Factory Racing