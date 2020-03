MXGP, Jeffrey Herlings: “O Tim Gajser é o maior adversário na luta pelo campeonato” Arrancou a temporada com uma vitória, em Matterley Basin e venceu em casa, no GP da Holanda, no passado fim-de-semana. Caminhamos para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de Motocross e Jeffrey Herlings onde vamos poder ver se o piloto irá ou não somar mais uma vitória e ganhar vantagem sobre Tim Gajser. desporto MotoSport desporto/mxgp-jeffrey-herlings-o-tim-gajser-e-o-maior-_5e67b63879a1b71956b25677





Quanto a Valkenswaard, o piloto da Red Bull KTM descreveu a corrida como tendo sido bastante difícil. “Foi muito duro e, apesar de ser holandês, nunca tinha visto a pista assim. No entanto, acho que fizemos um bom trabalho e estou muito feliz com as mudanças que fizemos da noite para o dia. O facto de ter conseguido o holeshot na segunda manga facilitou-me bastante a vida. Espero que o tempo esteja melhor na Argentina e nas futuras corridas. É uma temporada longa, os pilotos já se começam a lesionar e muitas coisas vão acontecer ainda, mas é importante manter a consistência e isso é algo que eu não fui capaz de fazer no passado”, explicou Herlings.

Apesar de ter conseguido vencer a segunda manga com alguma facilidade, na primeira Tim Gajser não deu qualquer hipótese. “Eu estava muito motivado na segunda manga e sabia que precisava de um bom arranque, consegui e mantive-me focado no que estava a fazer. O que aconteceu na primeira manga foi inteiramente culpa minha. Eu não esperava que o Tim Gajser viesse do portão 33 para para a frente tão rápido. Quando olho para trás e o vi os meus olhos quase me caíram da cara. Pensei: «mas de onde é que ele veio?». Nisto, ele passou por mim imediatamente e depois pelo Jorge, coisa que eu não consegui fazer. Fiquei em choque”, disse o piloto holandês, que não esperava uma reação tão rápida e eficaz da parte do piloto da Honda, principalmente, tendo em conta as condições difíceis que se verificavam na altura.

“Acho que mentalmente estou mais forte e confiante”, afirmou o piloto da KTM. No entanto, com Tim Gajser a pilotar cada vez melhor é certo que Herlings não terá a vida facilitada na luta por mais um título mundial.

“O GP da Holanda correu bastante bem e estou muito feliz por ter conseguido manter a calma e aceitar o segundo lugar. Dito isto, se o Tim continuar tão forte e em grande forma, então teremos uma enorme batalha nas nossas mãos e, nessa altura, posso ter de alterar o meu jogo. Ele tem sido impressionante nas várias condições, parece forte, mas eu também sei que estou forte. Estou muito contente com a minha moto, não mudámos muito em relação ao ano passado, apenas alguns pequenos ajustes”.

Questionado sobre quem seria o seu maior rival neste momento, Jeffrey Herlings não tem quaisquer dúvidas.

“O Tim Gajser faz muito bons arranques e tem muita confiança. Se não a tivesse não teria conseguido fazer o que fez em Valkenswaard. Ele é bom, eu já disse isso antes, é tricampeão mundial e continuará a ser bom. Se me perguntarem agora, posso dizer que o Gajser é o maior adversário na luta pelo campeonato, mas talvez os outros também o venham a ser”, avançou o holandês.

Jeffrey Herlings pode ainda não mostrar uma performance dominante sobre Tim Gajser, mas a verdade é que está no topo da tabela e é nessa condição que vai arrancar no Grande Prémio da Argentina, no dia 22 de março.

Foto: KTM/Haudiquert P.