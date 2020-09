MXGP: Jeffrey Herlings está fora do Grande Prémio de Faenza!

O líder do campeonato do mundo de MXGP sofreu uma violenta queda nos treinos livres do Grande Prémio de Faenza e vai ter de fazer uma visita ao hospital local.