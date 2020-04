MXGP: Jason Anderson quer competir no Campeonato do Mundo As dificuldades que encontrou na areia não impediram o antigo campeão de Supercross de tentar a sua sorte no Motocross das Nações, em Assen. No entanto, parece que o seu desejo de tentar competir nesta vertente não ficou por aí. desporto MotoSport desporto/mxgp-jason-anderson-quer-competir-no_5e8741a62af29a198bb9ab7a





Depois de passar três semanas na areia em preparação para o Motocross das Nações, em Assen, Jason Anderson admitiu que, para si, este tipo de terreno era o mais difícil de aprender. Porém, esse obstáculo não lhe tira o desejo de um dia vir a competir no Campeonato do Mundo de Motocross com os melhores do mundo.

O piloto americano partilhou um vídeo nas suas redes sociais com uma legenda bastante sugestiva. “Não vou mentir. A areia foi a coisa mais difícil de aprender, mas acho que seria muito fixe fazer algumas de épocas por lá”, disse Anderson, referindo-se ao MXGP.

Jason Anderson já se mostrou muito popular entre os fãs durante o seu tempo de preparação para o Motocross das Nações e é certo que poderia trazer ainda mais emoção ao campeonato caso decidisse fazer essa mudança no futuro.

Foto: Instagram Jason Anderson