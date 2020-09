MXGP, Itália, Treinos: Pole para Herlings por uma décima de segundo!

Mesmo em cima do final da sessão de treinos cronometrados, Jeffrey Herlings roubou a pole position a Jeremy Seewer por apenas 1 décima de segundo! The post MXGP, Itália, Treinos: Pole para Herlings por uma décima de segundo! first appeared on Offroadmoto.