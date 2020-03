MXGP: Itália e Alemanha não se realizam em Maio Face à instabilidade provocada pelo surto do novo coronavírus, o calendário do campeonato do mundo de Motocross sofreu nova alteração. desporto MotoSport desporto/mxgp-italia-e-alemanha-nao-se-realizam-em_5e7261d72af29a198bb1a279





Face à instabilidade provocada pelo surto do novo coronavírus, o calendário do campeonato do mundo de Motocross sofreu nova alteração.

Por forma a “libertar” o mês de Maio, foram adiados os Grandes Prémios de Itália (previsto para dia 17) e da Alemanha (previsto para dia 24).

Assim, a prova de Maggiora foi reagendada para 5 de Julho, enquanto que Teutschenthal receberá a caravana mundialista a 9 de Agosto.

Apesar de tudo o que está a acontecer, vamos todos esperar que o MXGP volte às pistas no dia 7 de Junho na Rússia.

(Foto: MXGP)