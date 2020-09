Se dúvidas existissem sobre a supremacia de Jeffrey Herlings, elas ficaram dissipadas no Grande Prémio de Itália!

Em ambas as mangas, o holandês esperou pelos minutos finais para lançar o seu ataque ao “rookie” Jorge Prado (4.º/6.º), aguentando depois até à bandeira de xadrez a pressão de Jeremy Seewer (2.º/2.º).

O suíço “vingou-se” do abandono no GP de Kegums com a sua melhor prestação do ano. O piloto da Yamaha deu um aviso a Herlings em como terá de ser tido em conta na luta pela vitória das próximas duas rondas que terão lugar também em Faenza.

Antonio Cairoli (3.º/3.º) voltou a subir ao pódio e conseguiu estar no combate pelo triunfo nos derradeiros minutos de ambas as mangas. O italiano quer certamente uma vitória no seu país e os seus adversários jamais se podem esquecer do 9 vezes campeão do mundo.

Romain Febvre (6.º/4.º) foi discreto mas eficaz e terminou o dia em 4.º na frente de Jorge Prado, o espanhol que foi o piloto que mais voltas liderou no GP de Itália.

Com a vitória número 90 na sua carreira, Jeffrey Herlings tem agora 60 pontos de avanço no campeonato sobre Antonio Cairoli, ele que superou um Tim Gajser (8.º/5.º) que claramente não esteve nos seus dias e cometeu inúmeros erros.

Faenza será o palco de mais uma ronda do campeonato mundial de Motocross já na próxima quarta-feira, dia 9 de Setembro.

Classificação geral do Grande Prémio de Itália de MXGP

Classificação atual do campeonato mundial de MXGP após o Grande Prémio de Itália

(Foto: Motorsport.com)