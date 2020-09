MXGP, Itália, 1.ª manga: Jeffrey Herlings o mais forte

O holandês provou ter a paciência e a calma necessárias para procurar mais um triunfo nos momentos finais de uma corrida. Ivo Monticelli foi o autor do “holeshot” logo seguido por Jorge Prado, Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli. Tim Gajser teve um péssimo arranque e saiu da grelha apenas na 25.ª posição. Prado tinha uma […] The post MXGP, Itália, 1.ª manga: Jeffrey Herlings o mais forte first appeared on Offroadmoto.