A meteorologia está a complicar a vida dos organizadores do MXGP de Inglaterra.

Hoje o vento juntou-se à chuva que já ontem tinha caído em Matterley Basin e levou à destruição de algumas das estruturas montadas no circuito britânico.

Na foto podemos ver o estado em que ficou a enorme estrutura que habitualmente está por detrás da grelha de partida em todos os Grandes Prémios.

Para assegurar as melhores condições possíveis de segurança para os pilotos, a Infront decidiu alterar a agenda do dia, a qual começará às 12.00h locais.

Desta forma, não haverá corridas de qualificação mas sim uma sessão única de treinos para cada classe, cujos últimos 15 minutos serão cronometrados.

Será este o método para definir a ordem de entrada para a grelha de partida para as duas mangas de MXGP e MX2 que terão lugar no Domingo.

Ainda no sábado da parte da tarde terão lugar as primeiras mangas do Europeu de MX 125 e da categoria de Senhoras.