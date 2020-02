MXGP, Inglaterra: Tim Gajser lidera nos treinos cronometrados Tim Gajser dominou a sessão de treinos cronometrados deste sábado, garantindo assim a pole position para o primeiro Grande Prémio do ano, em Matterley Basin, Grã-Bretanha. desporto MotoSport desporto/mxgp-inglaterra-tim-gajser-lidera-nos-treinos_5e5a8729fca11612be812d1e





Tim Gajser dominou a sessão de treinos cronometrados deste sábado, garantindo assim a pole position para o primeiro Grande Prémio do ano, em Matterley Basin, Grã-Bretanha.

Thomas Covington e Jorge Prado ainda estiveram no topo da tabela de tempos mas por pouco tempo. Arminas Jasikonis tomou a liderança da sessão de treinos cronometrados, onde permaneceu ainda durante algum tempo, até Tim Gajser lhe roubar o lugar.

O Campeão do Mundo conquistou a pole position com um tempo de 2m41s612, na frente do piloto da Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. A fechar o top 3 ficou Antonio Cairoli que parece estar a começar bem este seu regresso à competição.

Logo a seguir, na quarta posição, Jeffrey Herlings, seguido de Pauls Jonass que completou o grupo dos cinco melhores na sessão deste sábado.

Foto: Facebook Tim Gajser