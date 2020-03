MXGP, Inglaterra (Tim Gajser): “Fiquei desapontado com a primeira manga” A prestação que teve na primeira manga não o deixou, de todo, satisfeito mas compensou na segunda, terminando com uma larga vantagem sobre Herlings, no Grande Prémio Britânico, em Matterley Basin. desporto MotoSport desporto/mxgp-inglaterra-tim-gajser-fiquei-desapontado_5e5ebb1e8ca77d196792a13e





A prestação que teve na primeira manga não o deixou, de todo, satisfeito mas compensou na segunda, terminando com uma larga vantagem sobre Jeffrey Herlings, no Grande Prémio Britânico, em Matterley Basin.

O piloto da Honda não conseguiu mostrar o pleno das suas capacidades na primeira manga, em Inglaterra, devido a uma queda que acabou por afetar toda a corrida.

“Fiz um bom arranque mas caí logo na segunda curva, choquei com outro piloto e fiquei em último. Foi muito difícil ultrapassar nesta pista porque tive algumas dificuldades em encontrar uma boa linha. Depois, na última curva, caí e perdi uma posição. Este ano a concorrência está a um nível muito bom e se caímos não é nada fácil fazer ultrapassagens”, explicou Tim Gajser.

Visto que, inicialmente, Jeffrey Herlings não se afastou muito de Mitchell Evans, que seguia em segundo, e só mais tarde ganhou alguma vantagem, é muito possível que Gajser pudesse ter tido uma palavra a dizer nesta primeira manga e, eventualmente, ter vencido a classificação geral, caso não tivesse caído.

Relembramos que, depois da queda, Gajser perdeu muito tempo. Retomou a corrida em 30º e conseguiu terminar em oitavo, apesar de uma queda violenta sofrida na última volta.

Na segunda manga, o esloveno mostrou aquilo que queria ter feito logo na primeira corrida da temporada. Uma vez mais, arrancou bem e, logo na primeira curva, onde anteriormente tinha caído, tomou a liderança para nunca mais a largar. Rapidamente, ganhou vantagem sobre Herlings, impondo um ritmo difícil de acompanhar e terminando a prova com mais de 20 segundos de vantagem sobre o holandês.

Gajser sai de Matterley Basin com recordações agridoces, devido à disparidade de resultados conseguidos em ambas as mangas. No entanto, a superioridade demonstrada na segunda foi o suficiente para lhe garantir um lugar no pódio final. “Bom início da temporada. Um pouco decepcionado com a primeira manga porque cometi muitos erros. A segunda foi boa, senti-me bem e confortável na minha Honda CRF 450RW e consegui o segundo lugar na geral”, disse o piloto da Team HRC.

O piloto esloveno conseguiu alcançar o terceiro lugar do pódio no Grande Prémio da Holanda no ano passado e, depois de arranque de temporada meio atribulado, estará, certamente, com os olhos postos na vitória.

“Estou muito feliz por terminar no pódio mas fiquei muito desiludido com a primeira manga. Estou ansioso pelo próximo fim-de-semana”, avançou Gajser que se mostrou focado na segunda ronda do campeonato de MXGP, que terá lugar na pista de areia de Valkenswaard, na Holanda, nos dias 7 e 8 de março.

Foto: Team HRC/shotbybavo