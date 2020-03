MXGP, Inglaterra: Jeffrey Herlings imparável em Matterley Basin Jeffrey Herlings veio com tudo para a primeira corrida da temporada com um primeiro e um segundo lugar nas duas mangas que lhe garantiram a vitória na geral, no Grande Prémio Britânico. desporto MotoSport desporto/mxgp-inglaterra-jeffrey-herlings-imparavel-em_5e5c297efca11612be81cd7f





Jeffrey Herlings veio com tudo para a primeira corrida da temporada com um primeiro e um segundo lugar nas duas mangas que lhe garantiram a vitória na geral, no Grande Prémio Britânico.

Jeremy Seewer conseguiu o primeiro holeshot da temporada, numa corrida em que Tim Gajser não teve a melhor das sortes. O piloto da Team HRC caiu logo no início da primeira manga, juntamente com Jeremy Van Horebeek. Apesar de ter conseguido levantar-se colocar-se, novamente, em prova teve de se contentar com o 30º lugar. No entanto, por incrível que pareça, o esloveno não perdeu tempo em recuperar posições e, no final da primeira volta já estava em 13º.

Herlings liderou quase desde o início mas a batalha pelo segundo lugar continuava, desta feita entre Seewer e um impressionante Mitchell Evans que não se deixou intimidar na sua estreia na categoria rainha, conseguindo ultrapassar o suíço para segundo. No entanto, duas voltas depois, Seewer acabou por retomar o seu posto.

Gajser teve de lutar durante toda a corrida e ultrapassar vários pilotos até conseguir chegar ao sétimo lugar. No entanto, o seu azar nesta primeira manga ainda não tinha terminado, pois acabaria por cair na última curva. Porém, devido à sua prontidão em levantar-se e seguir caminho, perdeu apenas uma posição, para Gautier Paulin.

Jeffrey Herlings não deu qualquer hipótese e venceu a primeira manga, em Matterley Basin, seguido de Seewer e Mitchell Evans, que terminou a sua primeira corrida em MXGP na terceira posição.

Na segunda manga foi Henry Jacobi a conseguir o holeshot na frente de Antonio Cairoli e Tim Gajser, que já liderava antes ainda de alcançar a segunda curva. Cairoli e Herlings seguiam bem posicionados em segundo e terceiro, respetivamente.

Gajser controlou toda a prova, sem quaisquer percalços, o que lhe garantiu a vitória por mais de 23 segundos sobre Herlings, que nunca chegou a ser uma ameaça para o piloto da Honda. Já Antonio Cairoli fechou na terceira posição. Seewer e Evans completaram o top 5.

Devido à consistência que demonstrou em ambas as mangas, Jeffrey Herlings segue para o seu Grande Prémio de casa, na Holanda com a placa vermelha. Apesar dos problemas na primeira corrida do dia Tim Gajser ainda foi a tempo de recuperar e fechar o primeiro GP do ano com o segundo lugar na geral. Antonio Cairoli conquistou mais um pódio, ao terminar na terceira posição, o que já perfaz um total de 166, igualando a marca de Stefan Everts.

Foto: Ana Rita Nunes