A máquina para a próxima temporada está pronta a arrancar e ajudar os pilotos a obter os melhores resultados. A Honda CRF450RW, completamente nova, foi desenvolvida para lidar com a multiplicidade de condições que aqueles que competem em MXGP enfrentam no campeonato mundial.





A máquina para a próxima temporada está pronta para arrancar e ajudar os pilotos a obter os melhores resultados. A Honda CRF450RW, completamente nova, foi desenvolvida para lidar com a multiplicidade de condições que aqueles que competem em MXGP enfrentam no campeonato mundial.

O atual campeão de MXGP, Tim Gajser, volta, este ano, a liderar o caminho para da equipa para a reconquista do título mundial de motocross. O número 243 vai alinhar ao lado de Mitch Evans, que se está a preparar para a sua primeira temporada na classe rainha.

Gajser terá assim a oportunidade de tentar assegurar o seu quarto título mundial após os sucessos de 2015, 2016 e 2019, quando venceu por mais de 200 pontos. Matterley Basin é uma pista que agrada ao esloveno que quer arrancar a época da melhor forma.

“Vai ser difícil porque há muitos pilotos rápidos na

classe. Porém, sinto que ainda estou a melhorar como piloto e saber que a Honda

está continuamente a tentar melhorar a minha moto também é um enorme aumento de

confiança. Fizeram um trabalho fantástico nesta nova máquina e senti-me bem

logo nos testes, adequa-se muito ao meu estilo e já me sinto mais forte com ela

do que no ano passado. Vai ser uma longa temporada, com 20 rondas, mas estou

pronto para fazer o trabalho necessário e, o facto de Matterley Basin ser uma

pista de que gosto muito, acredito que posso começar em grande”, avança Tim

Gajser.

Este início de ano fica também marcado pela estreia

de Evans, que sobe para MXGP, com apenas 21 anos. O jovem australiano quer

mostrar o mais rápido possível que está apto para pilotar a Honda CRF450RW.

“Assinar com a HRC no final do ano passado foi um sonho tornado realidade e, apesar de estar numa nova classe e numa mota novinha em folha, sinto-me pronto para mostrar a todos aquilo de que sou capaz. Sei que não vai ser fácil porque a classe MXGP está cheia de pilotos de topo, mas com a ajuda de todos na equipa acredito que estou pronto para obter alguns bons resultados. Cada vez que conduzo a mota sinto que estou a melhorar e quando estou a rodar com o Tim, consigo ver o quão bem me estou a sair. Ele tem sido um grande companheiro de equipa até agora, mas sei que os resultados dependem de mim e é nisso que me estou a concentrar”, disse Evans, que parece estar a adaptar-se muito bem ao novo desafio.

Relembramos que abertura do Campeonato do Mundo de Motocross está marcada para o dia 1 de março, em Matterley Basin, na Grã-Bretanha.

Foto: Honda HRC