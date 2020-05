É o renascer do motocross na Holanda. As pistas voltaram a abrir e alguns atletas já estão autorizados a voltar a treinar ao ar livre.

Parece que o motocross voltou a ganhar algum ritmo nos Países Baixos, com as pistas de treino a serem reabertas aos pilotos mais jovens no início desta semana. Agora, foi a vez de os atletas profissionais obterem a autorização para poderem voltar a frequentar as pistas.

No entanto, estes atletas terão de cumprir um protocolo especialmente elaborado para eles. Os pilotos só estão autorizados a treinar em circuitos pré-estabelecidos, permanecendo assim sem muita liberdade de escolha em relação ao local onde querem treinar.

Como já foi mencionado, esta autorização por parte do NOC (Comité Olímpico Holandês) e da NSF (Federação Holandesa do Desporto) é limitada e apenas os seguintes pilotos do mundial terão acesso às pistas neste momento: Glenn Coldenhoff (MXGP), Jeffrey Herlings (MXGP), Calvin Vlaanderen (MXGP), Brian Bogers (MXGP), Roan van de Moosdijk (MX2), Bas Vaessen (MX2), Shana van der Vlist (WMX), Nancy van de Ven (WMX) e Lynn Valk (WMX).

Foto: Instagram Jeffrey Herlings/Linus Junggrens